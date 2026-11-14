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Десподов потвърди новия си договор с ПАОК

Десподов потвърди новия си договор с ПАОК
БТА

"Много ми липсваше да играя", каза капитанът на България

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов се завърна в игра след близо 8-месечно отсъствие от терените. Той влезе като резерва при победата на ПАОК с 3:1 в контролна среща срещу Партизан. Той се отличи с асистенция за гола на Мади Камара. 

След двубоя Десподов говори пред гръцките медии, като призна, че е подновил договора си с "двуглавите орли". 

"Много съм щастлив, че се завръщам след толкова дълго време, и че това се случва на „Тумба“ с подобно посрещане. Искам да благодаря на отбора и на феновете за цялата подкрепа. Освен това съм много доволен от подновяването на договора си", коментира крилото. 

"Също така съм благодарен, защото знам, че когато отборът има нужда, хората и феновете винаги са там. Това ми помогна да придобия увереност", продължи Десподов. 

"Много ми липсваше да играя. През цялото това време имах усещането, че отборът се нуждае от мен. Разбрах го и от контактите си с всички тук, а това ме прави много щастлив. Надявам се да продължим без контузии", каза още той. 

"Надявам се отново да се срещнем с Партизан. Това е отбор с европейско ниво, който заслужава уважение. Беше много хубав ден както на терена, така и с всичко, което се случи извън него“, завърши Десподов.

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