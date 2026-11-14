Миньор 2015 поведе в НБЛ, Черно море Navibulgar се завърна към победите

Черно море Navibulgar прекъсна серията си от две поредни загуби в НБЛ след успех над новака Политехника с 85:66. Варненският тим имаше проблеми единствено през втория период, спечелен от гостите с 28:21. Победата е четвърта за домакините, докато дупнишкият тим е без спечелен мач и шест поражения. За победителите новото попълнение Борислав Младенов и Андрей Иванов завършиха с дабъл-дабъл – съответно 25 и 10 точки и по 14 борби. За Политехника най-резултатен стана Ландън Гласпър с 26 точки.

Миньор 2015 надигра тима на Ямбол със 105:83 (23:16, 27:25, 23:26, 32:16) като домакин в зала "Борис Гюдеров" в Перник и с шестия си пореден успех в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже оглави временното класиране. Отборът на Ямбол е на другия полюс с шест поредни загуби.

Перничани имаха предимство срещу противника през целия мач, като на почивката водеха с 50:41, а след 30 минути игра резултатът бе 73:67. Силна последва четвърт подпечата успеха на Миньор 2015.

Игор Кесар оформи "дабъл-дабъл" от 24 точки и 10 борби, а Георги Боянов допринесе за победата с 19 точки, 8 борби и 3 асистенции. Кристофър Харди-Тейлър завърши с 25 точки, 4 борби и 3 асистенции за гостите, но направи и 9 грешки.

Рилски спортист се наложи над Берое с 82:76 (16:14, 17:22, 21:23, 28:17) като гост в Стара Загора, записвайки трета поредна и общо пета победа от началото на сезона в НБЛ. За Берое поражението бе второ поредно и общо пето.

Домакините изиграха по-добро първо полувреме и водеха с 36:33 на почивката. Последва равностойнта трета част, в която Рилски спортист поведе, но Берое стигна до обрат и пак излезе напред за 59:54 в своя полза преди финалните 10 минути. Битката продължи до края, но самоковци измъкнаха успеха в заключителните моменти.

Малик Джонсън се отличи за Рилски спортист с 27 точки, 5 борби и 7 асистенции, докато със 17 точки, 3 борби и 7 асистенции за Берое завърши Момчил Кадиев.

В "Арена Ботевград" Ботев 2012 победи Левски с 85:84 (18:19, 30:19, 16:25, 21:21) в равностоен сблъсък, донесъл втори успех за врачани от началото на сезона. "Сините" претърпяха шеста поредна загуба.

След по-силна втора част Ботев 2012 имаше аванс от 10 точки на почивката - 48:38, а Левски намали до 1 изоставането си след 30 минути игра при 63:64. Двата състава водеха здрава битка в оставащото време, но домакините не изпуснаха водачеството.

Маркайлън Фрийман реализира "дабъл-дабъл" за победителите с 25 точки и 12 асистенции, като добави и 5 борби, а за гостите от София Седариан Рейнс се отчете с 20 точки и 7 борби, докато новото попълнение Кейвион Макклейн се включи с 16 точки и 6 асистенции.