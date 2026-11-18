Симеон Сакскобургготски заяви, че се е срещнал случайно с министър-председателя на Северна Македония Християн Мицкоски в Брюксел, където двамата са били по различни поводи. Бившият български премиер коментира и европейската интеграция на Северна Македония, като подчерта, че политиците трябва да гледат към бъдещето и да се съсредоточат върху практическите въпроси.

Сакскобургготски съобщи за срещата си с Мицкоски в отговор на журналистически въпрос какъв съвет би дал на Скопие по пътя към членство в Европейския съюз.

Според него част от историческите спорове трябва да бъдат оставени на специалистите, а политическите усилия да бъдат насочени към развитието на добросъседските отношения и европейската перспектива на Северна Македония.

„Вчера случайно се срещнах с министър-председателя и бях много доволен. Смятам, че диалогът е положителен във всяко отношение. Добросъседските отношения са в интерес на всички. Трябва да положим усилия. Ще кажа нещо, което може би не е политически коректно – вярвам, че много теми трябва да бъдат оставени на историците, а ние трябва да гледаме напред, към практическите въпроси и присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз“, заяви Сакскобургготски.

Попитан дали Белград държи ключа към европейската интеграция на Скопие, той отговори, че вече не следи подробно тези въпроси.

Симеон Сакскобургготски беше в Брюксел за церемонията по повод 20-ата годишнина от членството на България и Румъния в Европейския съюз. Мицкоски също посети белгийската столица, където участва във форум, посветен на разширяването на ЕС.

Симеон Сакскобургготски е последният български цар. Той наследява престола през 1943 г., едва шестгодишен, след смъртта на баща си Борис III. След премахването на монархията през 1946 г. напуска България и прекарва дълги години в изгнание, основно в Испания.

През 2001 г. оглавяваното от него Национално движение „Симеон II“ печели парламентарните избори, а той става министър-председател на България. Управлява страната до 2005 г.