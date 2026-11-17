Еди Рама: Българското малцинство трябва да бъде включено в Конституцията на Северна Македония
Албанският премиер заяви, че няма разногласия със София, и коментира продължаващите протести срещу управлението си
Включването на българското малцинство в Конституцията на Северна Македония е необходимост, произтичаща от постигнатото споразумение между София и Скопие. Това заяви албанският министър-председател Еди Рама в интервю пред БНТ.
Попитан от журналиста Бойко Василев дали все още има причини за разногласия с България, Рама отговори отрицателно.
"Нямаме проблеми с България", заяви албанският премиер.
Рама припомни споразумението между България и Северна Македония, постигнато с френско посредничество, и подчерта, че ангажиментът за конституционни промени остава ясен.
"Смятам, че сега няма какво да спорим, защото необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е напълно ясна. Тя дойде в резултат от споразумение между двете страни", коментира той.
Албанският премиер засегна и продължаващите близо шест месеца антиправителствени протести в страната.
Недоволството, известно като "фламинго революцията", започна около инвестиционен проект, свързан с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, а впоследствие прерасна в искания за оставката на Рама.
Премиерът заяви, че протестите постепенно затихват. Участниците в тях обаче продължават да изразяват недоволството си от управлението.
"Ако проследите какво е казвал Еди Рама за протеста във времето, ще видите, че изобщо не е бил последователен", коментира протестиращата Несила пред БНТ.
Въпреки намалелия брой участници в делничните дни демонстрациите в Албания продължават.