Включването на българското малцинство в Конституцията на Северна Македония е необходимост, произтичаща от постигнатото споразумение между София и Скопие. Това заяви албанският министър-председател Еди Рама в интервю пред БНТ.

Попитан от журналиста Бойко Василев дали все още има причини за разногласия с България, Рама отговори отрицателно.

"Нямаме проблеми с България", заяви албанският премиер.

Рама припомни споразумението между България и Северна Македония, постигнато с френско посредничество, и подчерта, че ангажиментът за конституционни промени остава ясен.

"Смятам, че сега няма какво да спорим, защото необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е напълно ясна. Тя дойде в резултат от споразумение между двете страни", коментира той.

Албанският премиер засегна и продължаващите близо шест месеца антиправителствени протести в страната.

Недоволството, известно като "фламинго революцията", започна около инвестиционен проект, свързан с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, а впоследствие прерасна в искания за оставката на Рама.

Премиерът заяви, че протестите постепенно затихват. Участниците в тях обаче продължават да изразяват недоволството си от управлението.

"Ако проследите какво е казвал Еди Рама за протеста във времето, ще видите, че изобщо не е бил последователен", коментира протестиращата Несила пред БНТ.

Въпреки намалелия брой участници в делничните дни демонстрациите в Албания продължават.