Докато България продължава да подкрепя Украйна, атаките срещу търговски кораби в Черно море няма да спрат. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред Bulgaria ON AIR, като разкритикува външната политика на правителството на Румен Радев.

Повод за коментара му стана искането на "Демократична България" президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради атаките срещу кораби и руските претенции към НАТО.

Според Костадинов ново заседание на КСНС няма да доведе до промяна в ситуацията.

"Няма как един КСНС да каже нещо ново и различно, с оглед на това, че нито обстановката се е променила, нито нашата държавна позиция се е променила", заяви той.

"Ударите продължават и ще продължават, защото войната продължава, а България продължава да подпомага тази война", допълни лидерът на "Възраждане".

Костадинов обвини управляващите, че продължават външнополитическия курс на предишните правителства, включително подкрепата за санкциите срещу Русия и износа на оръжия за Украйна.

Той твърди, че в Бюджет 2027 са предвидени около 10 млн. лева за плащания, свързани с украинския държавен дълг. По думите му партията е изпратила запитване до Министерството на финансите за размера на пряката и непряката финансова подкрепа за Украйна.

Лидерът на "Възраждане" отправи критики и към държавния бюджет, като заяви, че той увеличава задлъжнялостта на България и задълбочава проблемите с публичните финанси.

Костадинов обяви, че възнамерява да сезира прокуратурата за предполагаемо манипулиране на данните за инфлацията и бюджетния дефицит при присъединяването на България към еврозоната. Той се позова на изказвания на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков и на данни на Евростат, без в интервюто да представи доказателства за извършено престъпление.

По темата за избора на членове на Висшия съдебен съвет Костадинов защити кандидатурата на Цвета Рангелова, като заяви, че тя притежава необходимите професионални качества за поста.

"За съжаление, в българската политика рядко печели най-добрият, винаги печели най-послушният", заключи той.