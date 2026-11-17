Движението по път II-82 София - Самоков ще бъде временно ограничено на 20 ноември заради подмяна на стойка за преброителни камери. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ремонтните дейности ще се извършват в района на местността Мечката, като ограниченията ще бъдат в сила от 8:00 до 20:00 часа.

През този период движението ще се осъществява двупосочно в свободната пътна лента, без да се налага пълно затваряне на пътния участък.

От АПИ информират и за друго временно ограничение на движението, което ще бъде въведено на 18 ноември по пътя Симитли - Гоце Делчев в района на село Ново Лески. Там също се предвижда ограничаване на преминаването в едната пътна лента.

Шофьорите, които планират пътуване по засегнатите участъци, следва да се съобразяват с въведената временна организация на движението.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ - www.traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 13 020.