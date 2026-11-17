Семействата вече да не губят детските надбавки за цяла година заради неизвинени отсъствия на децата от училище или детска градина. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, одобрени на първо четене от парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика.

В момента месечните помощи се прекратяват, ако дете в задължителна предучилищна възраст отсъства без уважителна причина повече от три дни в рамките на един месец или ако ученик натрупа повече от пет неизвинени учебни часа. След това семейството няма право на помощи за срок от една година.

Правителството предлага санкцията да важи единствено за месеца, през който са допуснати отсъствията, без да се налага едногодишно ограничение.

Комисията подкрепи два законопроекта - на ГЕРБ-СДС и на Министерския съвет. И двата получиха по 17 гласа "за", като един представител на "Възраждане" се въздържа.

Предвижда се и разширяване на достъпа до семейни помощи за определени категории чуждестранни граждани, които пребивават законно и отглеждат децата си в България, включително семейства с предоставена закрила.

Според вносителите от ГЕРБ-СДС действащите разпоредби създават неясноти, заради които социалните служби отказват помощи на деца, въпреки че те законно живеят в страната. Част от тези откази впоследствие се отменят от административните съдилища.

Предложенията все още не са окончателно приети. За да влязат в сила, те трябва да бъдат разгледани и гласувани от Народното събрание.