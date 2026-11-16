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Фермери от Северозапада поставиха проблемите си пред министъра и Европейската комисия

Фермери от Северозапада поставиха проблемите си пред министъра и Европейската комисия
БТА

На срещата в Монтана бяха обсъдени европейското финансиране и бъдещите земеделски програми. Разговорите продължават в Стара Загора

Земеделски производители от Северозападна България обсъдиха европейското финансиране и предизвикателствата пред сектора с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и представители на Европейската комисия. Срещата се проведе на 16 ноември в Монтана, съобщи БТА.

В разговорите участва и ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

По време на срещата пред земеделските производители бяха представени бюджетът на Европейския съюз за земеделие, Общата селскостопанска политика и възможностите за финансиране на сектора. Фермерите имаха възможност да зададат въпроси и да изложат проблемите, с които се сблъскват в работата си.

Министър Абровски посочи, че за първи път от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. подобно представяне на настоящи и бъдещи земеделски програми и проекти се организира извън София.

По думите му Министерството на земеделието и храните и представителството на Европейската комисия са избрали Монтана и Стара Загора, за да осигурят пряк контакт между европейските експерти и производителите от Северна и Южна България.

Целта е представителите на европейските институции да се запознаят с конкретните затруднения на фермерите и да чуят техните предложения за развитието на земеделието.

Абровски подчерта, че България разполага с благоприятни природни условия за развитие на селскостопанското производство.

Той уточни, че на подкрепа от европейските земеделски фондове могат да разчитат както малките и средните стопанства, така и големите земеделски производители.

Възможностите за финансиране обхващат различни направления в сектора, включително животновъдството и зеленчукопроизводството.

Следващата среща между представители на Европейската комисия, земеделското министерство и фермери е насрочена за 17 ноември в Стара Загора.

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