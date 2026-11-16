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40 хиляди дози противогрипни ваксини пристигат днес у нас, още 30 хиляди се очакват до края на ноември

40 хиляди дози противогрипни ваксини пристигат днес у нас, още 30 хиляди се очакват до края на ноември

Предвижда се през следващите дни ваксините да бъдат разпределени към аптечната мрежа за свободна продажба

Очакваните 40 хиляди дози от противогрипната ваксина „Ваксигрип“ трябва да бъдат доставени в България днес. Това съобщиха за БНР от компанията „Суикс Биофарма“, която представлява производителя на българския пазар. Предвижда се през следващите дни ваксините да бъдат разпределени към аптечната мрежа за свободна продажба.

Първоначално доставката беше планирана за началото на миналата седмица, но се забави.

Ваксините „Ваксигрип“ се произвеждат във Франция. След пристигането им в България те преминават през задължителна проверка на качеството, преди да бъдат изпратени към складовете на търговците на едро и впоследствие към аптеките, уточниха от компанията.

До края на ноември се очаква доставката на още 30 хиляди дози от същата ваксина. Допълнителните количества ще бъдат в опаковки на чужд език, поради което ще е необходимо адаптирането им към изискванията на българския пазар.

Междувременно другата инжекционна противогрипна ваксина – „Инфлувак“, остава недостъпна за свободна продажба. Още в средата на октомври компанията вносител съобщи, че поради ограничените наличности ще може да осигури единствено договорените количества по националните имунизационни програми за възрастни хора и деца.

По двете национални програми вече са доставени приблизително 550 хиляди дози противогрипни ваксини, осигурени от две компании производители.

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