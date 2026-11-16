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Рисковете от хранителните добавки: Бързите резултати могат да излязат скъпо

Рисковете от хранителните добавки: Бързите резултати могат да излязат скъпо
pixabay

Безконтролният прием на добавки крие рискове за здравето, предупреждава фитнес специалист

Употребата на хранителни добавки с цел отслабване, покачване на мускулна маса и подобряване на физическата форма става все по-разпространена. В желанието си да постигнат бързи резултати обаче много хора прибягват до различни продукти, без да се съобразяват с възможните рискове за здравето.

Макар някои добавки да подпомагат тренировъчния процес и възстановяването на организма, те не са задължителни за постигането на добра физическа форма. Приемът им без необходимата информираност и консултация със специалист може да предизвика нежелани реакции и да доведе до здравословни проблеми.

Хранителните добавки сами по себе си представляват елемент, който подпомага надграждането на човешката структура, но след определен момент на естествени усилия. Не може да се взимат от всеки, неконтролируемо и постоянно. Трябва да са свързани със специалист, който да отговаря на нуждите“, заяви пред bTV Пламен Петков - фитнес инструктор, специалист по хранителни добавки и 15-кратен шампион по бокс.

Неправилната употреба на хранителни добавки може да засегне сериозно сърдечносъдовата система. Според специалиста тревожното е, че към подобни продукти все по-често посягат и млади хора, дори деца, привлечени от обещанията за бързи резултати.

Сред продуктите, изискващи особено внимание, са т.нар. азотни бустери. Тяхната цел е да засилят кръвообращението към мускулите и да предизвикат по-изразено усещане за напомпване по време на физическо натоварване.

Този резултат обаче трае кратко и не е показател за действително увеличаване на мускулната маса. Приемът на тези добавки без необходимия контрол може да бъде опасен, особено за хора със сърдечносъдови заболявания.

Пламен Петков посочва като една от основните грешки на начинаещите нереалистичните очаквания за бърза промяна във външния вид. Мнозина смятат, че още след първите тренировки могат да постигнат перфектна фигура, разчитайки на хранителните добавки.

Според инструктора добрата физическа форма е резултат от постоянни усилия, а не от търсенето на магическо хапче.

Затова той препоръчва първо да се изградят устойчиви тренировъчни навици и да се постигнат естествени резултати, преди да се пристъпи към употребата на допълнителни продукти.

Специалистите подчертават, че хранителните добавки не са заместител на балансираното хранене, физическата активност и постоянните усилия. Ако се налага употребата им, тя трябва да бъде съобразена с индивидуалните потребности и да се осъществява след консултация със специалист.

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