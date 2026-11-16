Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

На 15 ноември в 04:05 ч. в Драгоман е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие с участието на полицай от ГКПП „Калотина“, който е блъснал с личния си автомобил 18-годишно момиче. То е откарано в УМБАЛСМ „Пирогов“ с тежки наранявания и по-късно е починало, съобщиха от МВР.

При извършена проверка на служителя са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – София.

По време на извършване на престъплението служителят не е бил на работа. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко провинение по ЗМВР и е отстранен от заеманата длъжност.

Ръководството на ГДГП изказва съболезнования на близките на момичето и заявява, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от гранични полицаи, дори в свободното им време. На служителя, извършил пътнотранспортното произшествие, ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

Както по-рано от ТАРАЛЕЖ съобщихме - Емил Георгиев е полицаят, който прегази 18-годишната Милена в Драгоман.

Междувременно социалните мрежи буквално врят и кипят от коментари след трагедията.

В групите на Драгоман и съседния град Сливница, където Милена е била ученичка в 12 клас, публикациите в нейна памет следват една след друга. Хората я описват като лъчезарно, усмихнато и изключително позитивно момиче. Двата града са потресени от трагедията.

Тази вечер в Драгоман ще има бдение в памет на 18-годишната Милена.

Призивът е хората да се съберат и да запалят свещичка в памет на младото момиче, чийто живот бе отнет твърде рано.

"Да се съберем и мълчаливо да запалим свещичка в памет на Милена", призовават жители на града.