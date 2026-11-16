Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Катастрофа между тежкотоварен автомобил и лека кола е станала днес, 16 ноември, на столичния булевард "Никола Петков". Инцидентът е регистриран около 11:30 ч., съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитирани от БТА.

При сблъсъка е пострадала жена, която е пътувала в едно от превозните средства. Тя е транспортирана до болнично заведение за медицински преглед.

Към момента няма допълнителна информация за състоянието на пострадалата и характера на нараняванията ѝ.

Причините и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие все още се изясняват.

Не се съобщава за други пострадали при инцидента.