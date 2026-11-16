Почина 25-годишният шофьор на катастрофиралото „Мазерати“ във Варна

25-годишният шофьор на автомобила „Мазерати“, който катастрофира тежко във Варна, е починал в болницата. Феодор Василев е издъхнал вследствие на тежките си наранявания, съобщават близки до семейството, цитирани от „Телеграф“.

След произшествието той е бил настанен в реанимация с реална опасност за живота. Младежът е имал множество фрактури на ребрата, таза и ръката, както и развил се пневмоторакс.

Тежката катастрофа е станала около 22:51 часа на 14 ноември на бул. „Княз Борис I“, в посока центъра, в района на пазарчето в кв. „Чайка“.

При неизяснени засега обстоятелства автомобилът е напуснал пътното платно и се е блъснал последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и инвалидна рампа. При удара части от колата са се разпилели и паднали в подлеза заедно с водача.