Кая Калас: Русия трябва да направи отстъпки в преговорите за мир в Украйна

Европейският съюз вече разполага с архитектура за сигурност, с която Русия се е съгласила, но Москва не спазва постигнатите договорености. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на външните министри на Съюза в Брюксел.

По думите ѝ Русия е представила своите искания още през 2021 г., а сега ги повтаря, като към тях добавя и нови условия. Калас смята, че това е начин Москва да оправдае продължаването на войната в Украйна.

По отношение на мирните преговори европейският дипломат подчерта, че следващата стъпка трябва да бъде Москва да направи отстъпки.

Калас определи руските условия като „максималистични и абсурдни“ и заяви, че не може да има напредък към мир, ако компромиси се очакват само от едната страна.