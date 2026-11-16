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Дончич изригна с 43 точки, а Лейкърс удържа Финикс за осма поредна победа

Дончич изригна с 43 точки, а Лейкърс удържа Финикс за осма поредна победа
АП/БТА

Лос Анджелис се наложи със 131:123, след като авансът му от 31 точки се стопи до пет в последната минута

Лука Дончич отбеляза 43 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 131:123 над Финикс Сънс. Отборът на Джей Джей Редик записа осми пореден успех в НБА, въпреки че в този мач беше без Остин Рийвс.

Лейкърс водеше с 31 точки в края на третата четвърт, но Финикс върна интригата в последните десет минути. Около минута преди сирената Сънс се доближи на пет точки. Тимът от Лос Анджелис запази преднината си и завърши мача с осем точки аванс.

Сан Антонио Спърс продължи още по-дългата си победна серия с успех със 110:102 над Юта Джаз. Това беше 12-а поредна победа за Спърс, като Дилън Харпър отбеляза 31 точки, а Виктор Уембаняма завърши с 26 точки и 10 борби.

В останалите срещи Лос Анджелис Клипърс победи Шарлът със 113:105, Бостън разгроми Далас със 131:94, а Ню Йорк се наложи над Торонто със 112:108 след продължение. Хюстън спечели срещу Вашингтон със 147:119, Атланта надви Милуоки със 113:106, а Оклахома Сити победи Сакраменто със 125:103.

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