Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Адвокат: 8000 евро за едни семейства, нищо за други – защо има двоен стандарт за жертвите на пътя?

Адвокат: 8000 евро за едни семейства, нищо за други – защо има двоен стандарт за жертвите на пътя?
БТА

"Знаете ли колко хора в България нямат пари дори да погребат близките си, загинали при катастрофа? Знаете ли колко родители събират пари назаем, за да изпратят детето си в последния му път?“, пита адвокатът

Решението на правителството да отпусне по 8000 евро на семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ предизвика остра реакция от адвокат Елица Буенова.

В публикация във Facebook тя поставя въпроса защо държавата осигурява извънредна финансова подкрепа за близките на жертвите на тази трагедия, но не проявява същото отношение към семействата на всички останали загинали при пътни произшествия в страната.

Буенова подчертава, че няма нищо против подпомагането на близките на загиналите, които преживяват огромна човешка трагедия. Според нея обаче подобна помощ трябва да бъде достъпна при равни условия за всички семейства, загубили свои близки на пътя.

„С какво тези загинали са по-различни от всички останали? Знаете ли колко хора в България нямат пари дори да погребат близките си, загинали при катастрофа? Знаете ли колко родители събират пари назаем, за да изпратят детето си в последния му път?“, пита адвокатът.

Тя обръща внимание и на съдбата на децата, останали без майка или баща, както и на семействата, които трябва да продължат живота си без близък човек и без финансова подкрепа.

Според Буенова държавата трябва да обясни на какъв принцип е определила получателите на извънредната помощ и защо тя не се прилага към останалите семейства на загинали при катастрофи.

Адвокатът поставя и въпроса дали отпуснатите общо 88 000 евро представляват признание за вина от страна на държавата за трагедията на магистралата.

„Къде са критериите? Къде е равнопоставеността? И ако държавата няма никаква вина за случилото се, защо изведнъж проявява такава изключителна щедрост само към жертвите на тази катастрофа?“, пита тя.

Като адвокат, който от години работи със семейства на загинали при пътнотранспортни произшествия, Буенова заявява, че е виждала много човешка мъка и определя избирателния подход като възмутителен. По думите ѝ държавата за пореден път реагира на последствията, вместо да направи необходимото, за да предотврати подобни трагедии. Според нея е по-лесно да се отпуснат средства след тежък инцидент, отколкото да се поеме отговорност за безопасността на пътищата.

„Не искам да вземете 8000 евро от тези семейства! Искам да ми обясните защо останалите не заслужават същото отношение!“, категорична е Елица Буенова.

Тя настоява за ясно обяснение защо едни семейства получават специално внимание от Министерския съвет, докато други остават без подкрепа след загубата на близките си.

„Пред смъртта всички сме равни. И държавата няма право да решава чия мъка заслужава повече съчувствие според броя на телевизионните репортажи!“, пише адвокатът.

Още по темата

Николай Попов за ТАРАЛЕЖ: По смъртност на пътя България е по-близо до Африка, отколкото до Европа

Николай Попов за ТАРАЛЕЖ: По смъртност на пътя България е по-близо до Африка, отколкото до Европа

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Чило Попов пред ТАРАЛЕЖ: АПИ трябва да понесе отговорност за трагедията на „Тракия“

Чило Попов пред ТАРАЛЕЖ: АПИ трябва да понесе отговорност за трагедията на „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Проф. Андреана Ефтимова пред ТАРАЛЕЖ: Кирилицата не е застрашена, новият закон е излишен

Проф. Андреана Ефтимова пред ТАРАЛЕЖ: Кирилицата не е застрашена, новият закон е излишен

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

България влиза в зеления енергиен коридор с нова оптична инфраструктура

България влиза в зеления енергиен коридор с нова оптична инфраструктура

Водещи

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

  • Преди 7 минути
Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

  • Преди 25 минути
Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

  • Преди 37 минути
Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

  • Преди 40 минути
Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

  • Преди 43 минути
Лекар, спасявал пострадали на "Тракия", е с мозъчно сътресение след нападение

Лекар, спасявал пострадали на "Тракия", е с мозъчно сътресение след нападение

  • Преди 50 минути
Рисковете от хранителните добавки: Бързите резултати могат да излязат скъпо

Рисковете от хранителните добавки: Бързите резултати могат да излязат скъпо

  • Преди 50 минути