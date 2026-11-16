Адвокат: 8000 евро за едни семейства, нищо за други – защо има двоен стандарт за жертвите на пътя?

Решението на правителството да отпусне по 8000 евро на семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ предизвика остра реакция от адвокат Елица Буенова.

В публикация във Facebook тя поставя въпроса защо държавата осигурява извънредна финансова подкрепа за близките на жертвите на тази трагедия, но не проявява същото отношение към семействата на всички останали загинали при пътни произшествия в страната.

Буенова подчертава, че няма нищо против подпомагането на близките на загиналите, които преживяват огромна човешка трагедия. Според нея обаче подобна помощ трябва да бъде достъпна при равни условия за всички семейства, загубили свои близки на пътя.

„С какво тези загинали са по-различни от всички останали? Знаете ли колко хора в България нямат пари дори да погребат близките си, загинали при катастрофа? Знаете ли колко родители събират пари назаем, за да изпратят детето си в последния му път?“, пита адвокатът.

Тя обръща внимание и на съдбата на децата, останали без майка или баща, както и на семействата, които трябва да продължат живота си без близък човек и без финансова подкрепа.

Според Буенова държавата трябва да обясни на какъв принцип е определила получателите на извънредната помощ и защо тя не се прилага към останалите семейства на загинали при катастрофи.

Адвокатът поставя и въпроса дали отпуснатите общо 88 000 евро представляват признание за вина от страна на държавата за трагедията на магистралата.

„Къде са критериите? Къде е равнопоставеността? И ако държавата няма никаква вина за случилото се, защо изведнъж проявява такава изключителна щедрост само към жертвите на тази катастрофа?“, пита тя.

Като адвокат, който от години работи със семейства на загинали при пътнотранспортни произшествия, Буенова заявява, че е виждала много човешка мъка и определя избирателния подход като възмутителен. По думите ѝ държавата за пореден път реагира на последствията, вместо да направи необходимото, за да предотврати подобни трагедии. Според нея е по-лесно да се отпуснат средства след тежък инцидент, отколкото да се поеме отговорност за безопасността на пътищата.

„Не искам да вземете 8000 евро от тези семейства! Искам да ми обясните защо останалите не заслужават същото отношение!“, категорична е Елица Буенова.

Тя настоява за ясно обяснение защо едни семейства получават специално внимание от Министерския съвет, докато други остават без подкрепа след загубата на близките си.

„Пред смъртта всички сме равни. И държавата няма право да решава чия мъка заслужава повече съчувствие според броя на телевизионните репортажи!“, пише адвокатът.