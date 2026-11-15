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Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена
БТА

Бившият земеделски министър предупреди за икономическия натиск на големите вериги върху доставчиците и обясни защо не очаква поевтиняване на храните

Българските производители са силно зависими от големите търговски вериги, а нелоялните практики могат да застрашат съществуването им. Това заяви бившият земеделски министър Кирил Вътев пред bTV по повод наложената на "Кауфланд" санкция от близо 76 млн. евро.

Според него размерът на глобата е определен по закон за три нарушения, установени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Вътев обаче предупреди, че евентуален фалит на голяма търговска верига би засегнал сериозно доставчиците, които получават плащанията си със закъснение.

Бившият министър даде пример с оттеглянето на "Карфур" от България, след което според него производители са останали с неизплатени вземания. Самият той заяви, че е бил сред потърпевшите.

Вътев разказа, че преговорите с големите вериги стават все по-тежки, тъй като всяка година от производителите се изискват допълнителни отстъпки.

"На мен ми е бавила пет месеца", посочи той по повод собствен опит със забавено договаряне на увеличение на доставните цени.

Според Вътев големите вериги държат около 70% от пазара на храни, което поставя производителите в зависимост от тях. Той даде пример със собствения си бизнес, който преди е работил с 2800 клиенти, а днес те са под 300.

"Ако няма българско производство, нашата национална сигурност е под огромен риск", предупреди бившият министър.

По думите му държавата трябва да гарантира, че производителите могат да работят с големите вериги, без това да ги води до загуби и фалит.

Кирил Вътев не очаква глобата на "Кауфланд" да доведе до незабавно поевтиняване на храните. Той посочи поскъпването на електроенергията, горивата, суровините и труда като основни причини за високите производствени разходи.

Според него най-важната задача на държавата е да осигури справедливи търговски условия, които да позволят на българските производители да останат на пазара.

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