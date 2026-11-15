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Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията
БТА

Депутатът от "Прогресивна България" отказа да прави предположения за намеса на службите и коментира тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Народният представител от "Прогресивна България" и бивш ръководител на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов заяви, че не разполага с достатъчно информация, за да коментира евентуална намеса на българските служби в случая с Ива Михайлова. Пред NOVA той приветства бързата реакция на ДАНС, която отрече обвиненията за оказван натиск върху младата жена.

"Аз лично го приветствам този прецедент да реагира ДАНС в такива ситуации така бързо", заяви Миланов.

На въпрос дали службите са оказвали натиск върху Михайлова депутатът отказа да даде категоричен отговор.

"Трудно ми е да го коментирам, защото много неща не знам. И да ги знам, няма да ги коментирам", посочи той.

ТАРАЛЕЖ вече писа за разкритията на Станислав Цанов, който публикува записи, в които Ива Михайлова твърди, че е била заплашвана със спиране на рехабилитацията ѝ, ако не даде интервю пред Мартин Карбовски. Впоследствие ДАНС категорично отрече нейни служители да са оказвали натиск.

Миланов подчерта, че не бива предположенията да се представят като доказани факти. Той изрази подкрепа за лечението на младата жена в България.

"Аз лично приветствам нейното присъствие в България и отношението на България към нея", заяви генералът.

В разговора Миланов коментира и тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Според него основен проблем е поведението на водачите при гъста мъгла, но държавата също носи отговорност за липсата на интелигентни системи за предупреждение.

Той посочи, че в други европейски държави от години се използват информационни табла за опасни пътни условия, докато в България изграждането на подобни системи се отлага.

Генералът настоя за по-сериозен контрол върху състоянието на пътните настилки и изграждане на системи, които да предупреждават водачите за опасности.

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