От 15 ноември: Всичко за смяната на гумите, глобите и проверките на КАТ

От 15 ноември в България влизат в сила сезонните изисквания за автомобилните гуми. С настъпването на студените месеци шофьорите трябва да обърнат внимание не само на дълбочината на грайфера, но и на състоянието, възрастта и предназначението на гумите. Междувременно Пътна полиция провежда традиционната акция "Зима", насочена към техническата изправност на превозните средства и безопасността на движението.

Въпреки разпространеното схващане, законът не задължава водачите непременно да сменят летните гуми със зимни. Съгласно чл. 139, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата, в периода от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми, чиято дълбочина на протектора е най-малко 4 милиметра. Това означава, че използването на летни гуми с достатъчен грайфер е допустимо по закон, но не непременно най-безопасният избор при ниски температури, сняг и заледяване.

Разликата между отделните видове гуми е съществена. Летните са разработени за работа при по-високи температури и осигуряват добро сцепление при подходящи условия. Зимните използват различни каучукови смеси и специално оформен протектор, които подпомагат сцеплението при студ, сняг и киша. Всесезонните гуми представляват компромисно решение, но възможностите им зависят от конкретния модел, качеството и условията, при които се използват.

При избора на зимни или всесезонни гуми водачите могат да се ориентират и по обозначенията върху страничната им част. Символът 3PMSF, изобразяващ планински връх със снежинка, показва, че гумата е преминала стандартизирано изпитване за сцепление върху сняг. Обозначението M+S само по себе си не гарантира същото ниво на изпитване.

Дълбочината на протектора обаче не е единственият показател за безопасност. Гума с достатъчен грайфер може да има влошени характеристики заради стареене, напукване, неравномерно износване или неправилно налягане. Затова преди началото на зимния сезон е препоръчително да бъдат проверени всички гуми, включително за видими повреди по страничните стени и протектора.

Възрастта на гумата може да бъде установена чрез четирицифрения код за датата на производство, който обикновено е част от DOT маркировката. Първите две цифри обозначават седмицата, а последните две – годината на производство. Самата възраст не е достатъчна, за да се определи дали една гума е годна за употреба, но е важен фактор наред с начина на съхранение и общото ѝ състояние.

При сезонната смяна е препоръчително да се проверят правилният размер на гумите, налягането, балансът на колелата и състоянието на вентилите. Монтирането на гуми с неподходящ размер или различни характеристики може да се отрази неблагоприятно върху поведението на автомобила. Не е препоръчително и произволното комбиниране на летни и зимни гуми, тъй като различното им сцепление може да доведе до непредвидима реакция при спиране и завиване.

Особено внимание заслужава спирачният път. При мокра, заснежена или заледена настилка сцеплението намалява, а възможността за своевременно спиране зависи както от гумите, така и от скоростта, състоянието на пътя и действията на водача. Дори автомобил, оборудван със системи за подпомагане на спирането и стабилността, не може да компенсира напълно липсата на достатъчно сцепление.

Показателни за рисковете през студените месеци са и данните на МВР за област Русе. За периода от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. там са регистрирани 598 пътнотранспортни произшествия, от които 116 тежки. При тях са ранени 151 души, а осем са загинали. Сред отчетените нарушения, довели до произшествия, са неспазването на дистанция, внезапната промяна на посоката на движение и несъобразената скорост. Статистиката обхваща всички причини за катастрофите и не показва колко от тях са свързани конкретно с неподходящи гуми.

Паралелно с подготовката на автомобилите за зимата от 1 ноември в цялата страна се провежда акция "Зима". По информация на МВР кампанията продължава до 30 ноември и е разделена на три етапа. Първият, от 1 до 10 ноември, е насочен към безопасността на превозните средства. Вторият, от 11 до 20 ноември, поставя акцент върху толерантността между участниците в движението, пешеходците и пътниците. Третият етап, от 21 до 30 ноември, е посветен на безопасното шофиране през зимата.

По време на проверките полицейските служители следят за техническата изправност на автомобилите, състоянието на светлините, гумите и оборудването за движение при зимни условия. Контролът не се ограничава само до автомобилите, а обхваща и поведението на останалите участници в движението. От МВР напомнят на водачите да проверят също отоплителната система, чистачките и течностите, използвани при ниски температури.

Неспазването на законовите изисквания за автомобилните гуми може да доведе до санкция. Към 15 ноември 2026 г. на официалния сайт на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" глобата за нарушение на сезонните изисквания към гумите все още е посочена в размер на 50 лева. Следва обаче да се прави разграничение между неспазването на изискванията за гумите и управлението на технически неизправно превозно средство, при което санкциите зависят от тежестта на установената неизправност.

Освен законовите изисквания, подготовката за зимата е свързана и с разходи. Цените за смяна на гумите през 2026 г. се различават според размера на джантите, вида на автомобила, използваните гуми и включените услуги.

Според публикувания ценоразпис на сервиз "Маринтекс", в сила от 1 март 2026 г., демонтажът, монтажът и балансът на една гума за лек автомобил със стоманена джанта 15 или 16 цола струват общо 8,10 евро. За четири колела това прави 32,40 евро. При алуминиеви джанти и по-големи размери сумата нараства.

В публикуваните ориентировъчни тарифи на Point S монтажът и балансът на гума до 15 цола започват от около 8-0 евро при една от посочените категории джанти, а при размери 16-7 цола достигат 9-3 евро. Конкретната стойност зависи от сервиза и автомобила.

Тези примери показват, че разходът за смяна на четири гуми може да се различава значително. Отделно се заплащат новите гуми, когато старите са износени или негодни за употреба. При сравнение с 2025 г. е важно да се разглеждат идентични услуги, размери и видове джанти, тъй като различните тарифи не позволяват автоматично да се направи заключение за общо поскъпване.

За водачите, които разполагат с два комплекта гуми, значение има и правилното съхранение. Гумите трябва да се държат на сухо и прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина, източници на топлина и химикали, които могат да увредят материала. Неподходящото съхранение може да съкрати експлоатационния им живот, независимо от изминатите километри.

Излезлите от употреба гуми също не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или да се оставят на нерегламентирани места. Те следва да се предават чрез организирани системи за събиране и оползотворяване, включително на места, които приемат такива отпадъци. Неправилното им изхвърляне създава екологични рискове и може да доведе до санкции по законодателството за управление на отпадъците.

Подготовката на автомобила за зимата не се изчерпва с изпълнението на минималните законови изисквания. Правилният избор на гуми, редовната проверка на тяхното състояние и съобразяването на скоростта с пътните условия са сред основните предпоставки за безопасно движение. Дори когато законът допуска използването на летни гуми с достатъчен грайфер, зимните условия могат да изискват значително по-добро сцепление, отколкото те са в състояние да осигурят.