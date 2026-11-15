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Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море

Дронове удариха три търговски кораба край румънския канал Сулина в Черно море
Снимка: AP/БТА

При инцидентите няма жертви, а Букурещ поиска допълнителна подкрепа от съюзниците в НАТО за наблюдение и противодействие на дронове

Три търговски кораба са били поразени от дронове в Черно море в близост до румънския канал Сулина късно в събота. Това съобщи румънският премиер Лука Никулеску, цитиран от Ройтерс. Заради инцидентите румънските въоръжени сили два пъти са вдигали изтребители.

Министърът на отбраната Щефан-Раду Опря заяви, че при трите удара няма загинали. Екипажите на корабите са успели сами да овладеят възникналите на борда пожари.

Поредицата от атаки срещу търговски плавателни съдове в близост до Румъния и България, които са членки на НАТО, показва нарастващите предизвикателства пред алианса в Черно море на фона на ескалиращия морски конфликт между Русия и Украйна, отбелязва Ройтерс. Каналът Сулина е важен корабен маршрут, който свързва река Дунав с Черно море и се използва от Украйна за износ на стоки.

Румънските власти не посочиха откъде са дошли дроновете, но определиха инцидентите като пряко следствие от войната на Русия срещу Украйна.

"Тези инциденти са неприемливи и представляват нарушение на международното право", заяви Никулеску. Той допълни, че случаите отразяват "влошаващата се ситуация със сигурността, причинена от продължаващата война на Русия срещу Украйна." Москва отрича да е извършвала атаки с дронове срещу съседни на Украйна държави, посочва Ройтерс.

По информация на румънския министър на отбраната сред поразените плавателни съдове са танкерът за нефт и химикали Evia Petrol V, плаващ под гръцки флаг, товарният кораб за насипни товари Marsol и танкерът за нефтопродукти Ali Najafov. Последните два плават под флага на Сейнт Китс и Невис.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че Evia Petrol V и Marsol са били ударени съответно на 4 и 5 морски мили югоизточно от канала Сулина, в териториалните води на страната.

Опря съобщи и за друг инцидент от късно в петък, 13 ноември, когато дрон е поразил още един търговски кораб. При този случай също няма пострадали. Според частната телевизия Digi24 плавателният съд е товарният Larissa 1, който плава под флага на Палау.

Букурещ поиска допълнителна подкрепа от съюзниците си в НАТО, включително патрули с разузнавателни самолети и оборудване за противодействие на дронове. Опря ще посети Брюксел във вторник и сряда за среща с колегите си от Европейския съюз.

Междувременно Франция временно е преместила в Румъния морски патрулни самолети Atlantique 2, след като Букурещ е поискал подкрепление.

Ройтерс припомня, че много от търговските кораби, поразени през октомври и ноември, са били закотвени в близост до канала Сулина или са плавали към и от него.

 

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