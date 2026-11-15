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Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка

Над 2200 мигранти достигнаха Канарските острови с лодки от Западна Африка
Снимка: AP/БТА

Повечето са достигнали остров Йеро с лодки от Западна Африка, а броят на спасените през един от дните се доближава до рекорда по този маршрут

Приблизително 2200 мигранти са пристигнали с лодки на испанските Канарски острови през последните два дни, съобщи испанската служба за брегова охрана, цитирана от Асошиейтед прес.

Архипелагът край северозападния бряг на Африка остава една от основните входни точки за мигранти в Испания. Повечето от тях са от Западна Африка и прекосяват опасните води на Атлантическия океан с малки и често негодни за плаване лодки.

От малко над 28 000 души, пристигнали по море в Испания между януари и края на октомври, повече от 13 000 са достигнали Канарските острови, показват данни на испанското министерство на вътрешните работи.

Само на 14 ноември бреговата охрана е оказала помощ на 1324 мигранти, пътуващи с 14 плавателни съда. Повечето от тях са пристигнали на остров Йеро. Броят им е близък до еднодневния рекорд по този маршрут - 1461 спасени души на 7 ноември 2020 г.

Атлантическият маршрут между Западна Африка и Канарските острови е сред най-опасните миграционни пътища в света. Най-близката точка на африканския континент се намира на около 105 км от архипелага, но много мигранти избират по-дълги маршрути, за да избегнат силите за сигурност. Пътуването може да продължи дни или дори седмици.

Повечето лодки потеглят от Мавритания.

 

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