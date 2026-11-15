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Алберт Попов: Изключително доволен съм

Алберт Попов: Изключително доволен съм
БТА

Българинът завърши десети в първия слалом за сезона и остана доволен от карането си преди следващия старт в Гургъл

Алберт Попов започна сезона в слалома с десето място в Леви, Финландия. Това е най-доброто му класиране на финландското трасе в Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Във видео, публикувано от Българската федерация по ски, Попов открои представянето си в равнинните участъци. “Първият старт за сезона вече е факт. Записах десето място в Леви и моето най-добро класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си днес”, каза той.

Българинът даде положителна оценка и на новата си екипировка. “В стръмното, разбира се, успях да развия потенциала си и съм страшно доволен от новия материал, екипа и как функционира всичко”, добави Попов.

Следващият му старт в Световната купа ще бъде в Гургъл, Австрия.

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