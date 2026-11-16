Хамилтън призова Формула 1 да инвестира 50 милиона паунда в млади таланти

Люис Хамилтън призова Формула 1, ФИА и отборите да създадат повече възможности за младите хора, които искат да работят в моторните спортове. Поводът е доклад на фондацията му Mission 44, според който Формула 1 рискува да пропусне бъдещи инженери и технически специалисти, предаде Ройтерс.

Фондацията предлага Формула 1 да вложи поне 50 милиона британски лири за пет години, а отборите да осигурят определен брой платени позиции за хора в началото на кариерата си. Докладът препоръчва и публикуването на данни за това кой започва работа, кой напуска и кой получава повишение в спорта. Идеята е тези данни да показват как се различават възможностите според пола, етническата принадлежност и социално-икономическия произход.

“Формула 1 вдъхновява милиони млади хора по целия свят. Но вдъхновението не означава нищо без възможност”, заяви пилотът на Ферари. “Ф1, ФИА и всеки отбор трябва да полагат повече усилия и да действат по-бързо. Нуждаем се от реални инвестиции, повече възможности и по-голяма отчетност.”

Миналия месец Формула 1 публикува първия си доклад за социалното въздействие на спорта. Според него през 2025 г. образователните програми на шампионата са достигнали до 500 000 млади хора в 71 държави. Формула 1 поднови и програмата си за стипендии по инженерни специалности, като задели 2,4 милиона британски лири за три години.

За своя доклад Mission 44 е анкетирала около 3000 фенове на Формула 1 във Великобритания, САЩ и Бразилия. Хамилтън основа организацията през 2021 г.