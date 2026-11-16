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Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Финалът е насрочен за 15 май в „Арена Бургас“

Билетите за песенния конкурс „Евровизия 2027“ ще бъдат пуснати в продажба през януари, информират организаторите.

Финалът на 71-вото издание е насрочен за събота, 15 май 2027 г., в „Арена Бургас“. Преди него, във вторник и четвъртък - съответно на 11 и 13 май, ще се състоят двата полуфинала, съобщава БТА.

Освен за основните конкурсни вечери феновете ще могат да купят билети и за шест допълнителни предварителни шоу програми (Preview Shows), планирани в периода от 10 до 15 май 2027 г. За да получат достъп до продажбата, желаещите трябва да се регистрират като Eurofan на официалния сайт на „Евровизия 2027“.

В началото на ноември Община Бургас предупреди за разпространението на подвеждащи оферти и неофициални предложения за билети за конкурса, чийто домакин ще бъде градът.

Общината апелира към желаещите да присъстват на музикалното събитие да проверяват внимателно източниците на офертите и да избягват непотвърдени предложения. От администрацията предупреждават, че покупката през неофициални платформи може да доведе както до финансови измами, така и до придобиване на невалидни билети.

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