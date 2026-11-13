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Министерството на туризма очаква "Евровизия 2027", за да приложи нов модел на запазване на данните

Министерството на туризма очаква "Евровизия 2027", за да приложи нов модел на запазване на данните
Снимка: БТА

Информацията трябва да се превърне в инструмент за по-качествени услуги, заяви Мариела Модева

Нашата цел е да управляваме туризма въз основа на реални данни, а не на предположения. Информацията, с която разполагат институциите, общините и бизнесът, трябва да се превърне в инструмент за по-качествени услуги. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева на конференция, организирана от Световната банка, съобщиха от Министерството.

Форумът беше посветен на създаването на общо пространство за туристически данни в България. Представители на институции и експерти от България и Австрия обсъдиха възможностите за обмен на информация между публичния и частния сектор, по-ефективно планиране на туристическите услуги и управление на туристическите потоци.

Проф. Модева посочи, че Министерството на туризма вече работи в тази посока чрез създадената през септември Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Развитието на подобно пространство ще позволи съвместното използване на информация от различни източници, като всеки участник запазва контрола върху предоставените от него данни.

Предстоящата „Евровизия 2027“ в Бургас е възможност за прилагане на този модел. „Подготовката за голямо международно събитие изисква надеждна информация за очакваните посетители, транспортната свързаност и капацитета за настаняване. Данните могат да ни помогнат да вземаме по-точни решения и да използваме максимално туристическия потенциал на подобни събития“, подчерта заместник-министърът, цитирана в прессъобщението.

През септември министърът на туризма Илин Димитров обяви създаването на Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Тя ще събира и анализира реални данни за процесите в сектора, включително обратна връзка от туристите чрез QR кодове в туристически обекти. „Информацията ще позволява да се проследява развитието на туристическия продукт както на национално, така и на регионално ниво, и да се вижда къде има напредък или са необходими подобрения“, подчерта тогава министърът. 

 

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