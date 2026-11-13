Министерството на туризма очаква "Евровизия 2027", за да приложи нов модел на запазване на данните

Нашата цел е да управляваме туризма въз основа на реални данни, а не на предположения. Информацията, с която разполагат институциите, общините и бизнесът, трябва да се превърне в инструмент за по-качествени услуги. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева на конференция, организирана от Световната банка, съобщиха от Министерството.

Форумът беше посветен на създаването на общо пространство за туристически данни в България. Представители на институции и експерти от България и Австрия обсъдиха възможностите за обмен на информация между публичния и частния сектор, по-ефективно планиране на туристическите услуги и управление на туристическите потоци.

Проф. Модева посочи, че Министерството на туризма вече работи в тази посока чрез създадената през септември Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Развитието на подобно пространство ще позволи съвместното използване на информация от различни източници, като всеки участник запазва контрола върху предоставените от него данни.

Предстоящата „Евровизия 2027“ в Бургас е възможност за прилагане на този модел. „Подготовката за голямо международно събитие изисква надеждна информация за очакваните посетители, транспортната свързаност и капацитета за настаняване. Данните могат да ни помогнат да вземаме по-точни решения и да използваме максимално туристическия потенциал на подобни събития“, подчерта заместник-министърът, цитирана в прессъобщението.

През септември министърът на туризма Илин Димитров обяви създаването на Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Тя ще събира и анализира реални данни за процесите в сектора, включително обратна връзка от туристите чрез QR кодове в туристически обекти. „Информацията ще позволява да се проследява развитието на туристическия продукт както на национално, така и на регионално ниво, и да се вижда къде има напредък или са необходими подобрения“, подчерта тогава министърът.