Нов проблем с топлата вода в София: Блок в „Люлин 4“ остана без топлоподаване

Проблемите с топлоподаването и авариите продължават. Блок 427Г в столичния квартал „Люлин 4“ тази сутрин осъмна без топла вода.

По данни на живущите снощи топла вода е имало, а прекъсването е настъпило тази сутрин.

За проблема ТАРАЛЕЖ научи от жител на блока. По думите му са направени опити за връзка с „Топлофикация София“, но без успех.

Така към момента обитателите на сградата нямат информация за причината за прекъсването.

В блока няма и парно отопление, но все още не е ясно дали липсата му е свързана с проблема с топлата вода.