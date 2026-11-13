Нов проблем с топлата вода в София: Блок в „Люлин 4“ остана без топлоподаване
Към момента няма информация каква е причината за прекъсването и кога ще бъде възстановено топлоподаването
Проблемите с топлоподаването и авариите продължават. Блок 427Г в столичния квартал „Люлин 4“ тази сутрин осъмна без топла вода.
По данни на живущите снощи топла вода е имало, а прекъсването е настъпило тази сутрин.
За проблема ТАРАЛЕЖ научи от жител на блока. По думите му са направени опити за връзка с „Топлофикация София“, но без успех.
Така към момента обитателите на сградата нямат информация за причината за прекъсването.
В блока няма и парно отопление, но все още не е ясно дали липсата му е свързана с проблема с топлата вода.