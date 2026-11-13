Везенков задмина Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков е новият водещ реализатор на Олимпиакос в Евролигата. Българското крило отбеляза 20 точки при победата над Дубай Баскет в 11-ия кръг и вече има общо 3569 точки в 251 мача с екипа на гръцкия тим.

Така 31-годишният баскетболист изпревари Василис Спанулис, който завърши кариерата си в Олимпиакос с 3552 точки в 282 срещи. Везенков коментира постижението след двубоя и подчерта, че не го е очаквал, когато е пристигнал в клуба.

„Преди две или три седмици ме попитахте за Йоргос Принтезис, а сега трябва да поставя името си до това на Василис, едно от най-големите, дори най-голямото име в историята на Евролигата. Това е нещо специално. Най-важни са отборните титли и ще го казвам до края. Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи“, заяви Везенков.

През настоящия сезон българският национал записва средно по 19,1 точки, 5,9 борби и една асистенция на мач. Коефициентът му на полезно действие е 23,2 - най-високият в Евролигата. По резултатност пред него е единствено Надир Хифи от Париж Баскет със средно 20,8 точки.

Везенков благодари на клуба, президентите и семейството си за подкрепата през годините. Той се пошегува и с бившия си съотборник Спанулис, който сега е треньор на съперника на Олимпиакос в гръцкото първенство.

„Знам, че Василис се радва за мен. Ще се радва до неделя следобед. Знам, че след това няма да си говорим известно време, но най-важна е победата“, каза баскетболистът преди срещата между двата отбора.

Въпреки успеха над Дубай Везенков призова съотборниците си към постоянство и отбеляза, че представянето на Олимпиакос може да бъде по-добро.

„Не сме толкова добри, колкото показахме днес, но не сме и толкова слаби, колкото бяхме миналия петък при загубата от Цървена звезда. Трябва да сме постоянни“, добави той.