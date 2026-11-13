Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Манчестър Юнайтед преминава през период на сериозни промени. Майкъл Карик беше освободен от поста старши треньор, а капитанът Бруно Фернандеш е отхвърлил второ предложение за нов договор.

Карик напусна клуба в четвъртък сутринта, по-малко от шест месеца след назначаването си на постоянна основа. Решението дойде след най-слабия старт на сезон във Висшата лига за Манчестър Юнайтед от 40 години насам.

Според информация на The Athletic клубът е отправил подобрена оферта към Фернандеш, но португалският полузащитник „все още не е удовлетворен“ от предложените условия. Очаква се преговорите да продължат.

Ако не подпише нов договор, Фернандеш ще има право от януари да преговаря с клубове извън Англия за евентуален свободен трансфер. Така бъдещето на капитана се превръща в още една важна тема за ръководството на Юнайтед в момент на треньорска рокада.