Катастрофи затрудняват движението по "Струма" в посока София

Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала "Струма" при 31-вия километър в посока София заради пътнотранспортни произшествия. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитирани от БТА.

В района на Перник са настъпили две леки катастрофи, при които няма пострадали хора, уточниха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Заради инцидентите движението в активната лента е временно ограничено, като трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".

От МВР съобщават, че е създадена организация за спиране на тежкотоварните автомобили с цел осигуряване на безопасността в участъка.

АПИ е осигурила и допълнителна светлинна сигнализация, която да предупреждава преминаващите водачи за временната организация на движението.

Към момента на съобщението не е посочено кога ще бъде възстановено нормалното преминаване през засегнатия участък.