Премиерът Радев: Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните

Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните управляващи. Един бивш премиер прекара два мандата в опровдания с предишните, затова днес плащаме сметката за несвършеното. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет, на което се разглежда проектобюджета за 2027 г.

Оттук нататък - не оправдания, а работа, призова Радев своите министри и кметове, които го подкрепят. "Не хабете излишно време с опозицията", каза той.

"Имаме силна опозиция и когато предлагат нещо стойностно, и когато ни критикуват с основание, ние ще се вслушваме. Не се оставяйте да бъдете въвлечени в манипулаци и режисирани стандарти. Очаква ни много работа и отговорност към българските граждани, не към тях", заяви Радев.

Относно промяната на кредитния рейтинг на страната ни от „Стандард енд Пуърс“, премиерът заяви: "кредитният рейтинг не е намален, той се запазва на BBB+. Няма никаква прогноза за рецесия, напротив, „Стандард енд Пуърс“ (Standard and Poor’s Global Ratings) очакват ръст от 2,8% ръст на БВП за тази година и 2,6% за следващите три години. Може и единствено е намалена перспективата с една степен, но не е отхвърлена перспективата за подобрение. Българската икономика демонстрира устойчив ръст. Единствено е намалена перспективата с една степен", допълни Радев.

"Имаме увеличение на преките чуждестранни ивестиции със 100% в сравнение със същия период за м.г.", допълни Радев.

Таралеж припомня - в събота лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева упрекна управляващите, че отделя толкова много внимание на опозицията, че "вече докараха хората да си замерят телевизорите".