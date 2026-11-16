На 16 ноември почитаме апостол и евангелист Матей

На 16 ноември Православната църква почита паметта на свети апостол и евангелист Матей – един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос и автор на първото от четирите канонични евангелия.

Свети Матей, наричан още Левий, преди да стане Христов ученик бил митар – събирач на данъци в Капернаум. По онова време тази професия била смятана за презряна, тъй като митарите събирали налози (данъци)за римската власт.

Един ден Христос го видял край Тивериадското езеро и го призовал да Го последва. Матей оставил всичко и станал един от най-близките Му ученици.

След Възкресението и Възнесението Христово апостолът започнал да проповядва християнската вяра. По молба на християните в Йерусалим написал Евангелието, което поставя началото на Новия завет. В него разказва за живота, делата, учението, смъртта и Възкресението на Иисус Христос.

Според църковното предание Матей проповядвал в различни страни, сред които Сирия, Персия и Етиопия, където завършил земния си път с мъченическа смърт.

Тъй като датата попада по време на Рождественския пост, вярващите спазват пост според църковния календар. На този ден е разрешена храна с растително масло.

На 16 ноември празнуват всички, които носят имената Матей, Матея и Матю.

Екипът на ТАРАЛЕЖ желае на имениците весел празник!