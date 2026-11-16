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49 пожара за денонощие в България, няма пострадали

49 пожара за денонощие в България, няма пострадали
БТА

Пожарните екипи са реагирали на 75 сигнала, извършили са 22 спасителни и помощни операции, а 13 пожара са причинили материални щети

Общо 49 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, като няма пострадали хора. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, цитирани от БТА.

През изминалите 24 часа противопожарните екипи са реагирали на общо 75 сигнала за произшествия.

При 13 от пожарите са нанесени преки материални щети. Седем от тях са възникнали в жилищни сгради, а шест - в транспортни средства.

Останалите 36 пожара са били без нанесени материални щети. От тях четири са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, а 27 - в отпадъци.

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 22 спасителни дейности и помощни операции, като пет от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства.

През отчетния период са регистрирани и четири лъжливи повиквания.

В сравнение с предходното денонощие, когато бяха ликвидирани 55 пожара и беше съобщено за един пострадал, броят на потушените пожари е намалял с шест, а през последните 24 часа няма пострадали.

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