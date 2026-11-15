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Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия, двама са в критично състояние

Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия, двама са в критично състояние
АП/БТА

Взрив на газова бутилка е предизвикал пожара, който е унищожил две дървени постройки

Петима души са пострадали при пожар на коледен базар в белгийския град Ане, като двама от тях са в критично състояние. Това съобщи кметът Пиер Рондиа, цитиран от ДПА.

По първоначална информация огънят е избухнал след експлозия на газова бутилка. Пламъците са унищожили напълно две дървени постройки и са нанесли щети на още две.

Двама от ранените са транспортирани в болница в критично състояние. Прокуратурата е започнала разследване за установяване на точните обстоятелства около инцидента.

Пожарът е възникнал на популярния коледен базар "Маредсу", който се организира в едноименното бенедиктинско абатство, южно от Брюксел.

Базарът е открит в петък и по програма трябва да продължи шест поредни уикенда, като включва над 60 търговски щанда.

От абатството съобщиха, че заради инцидента коледният базар ще остане затворен днес, предаде NOVA.

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