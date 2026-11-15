Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия, двама са в критично състояние
Взрив на газова бутилка е предизвикал пожара, който е унищожил две дървени постройки
Петима души са пострадали при пожар на коледен базар в белгийския град Ане, като двама от тях са в критично състояние. Това съобщи кметът Пиер Рондиа, цитиран от ДПА.
По първоначална информация огънят е избухнал след експлозия на газова бутилка. Пламъците са унищожили напълно две дървени постройки и са нанесли щети на още две.
Двама от ранените са транспортирани в болница в критично състояние. Прокуратурата е започнала разследване за установяване на точните обстоятелства около инцидента.
Пожарът е възникнал на популярния коледен базар "Маредсу", който се организира в едноименното бенедиктинско абатство, южно от Брюксел.
Базарът е открит в петък и по програма трябва да продължи шест поредни уикенда, като включва над 60 търговски щанда.
От абатството съобщиха, че заради инцидента коледният базар ще остане затворен днес, предаде NOVA.