Роналдиньо след завръщането с Равена: Ако президентът ми се обади, ще се върна

Роналдиньо се завърна в професионалния футбол с екипа на Равена. Бразилецът започна като титуляр срещу Форли, участва с ключов пас в атаката за гол на своя отбор и беше заменен на почивката.

“Мина твърде бързо - за мен футболът винаги е бил такъв”, каза Роналдиньо пред Sky Sport Italia, докато поздравяваше привържениците. Той призна, че се е радвал и на моментите извън терена. “Беше чудесно да бъда тук, да играя, да преживея подготовката в съблекалнята. Футболът винаги е бил най-прекрасното нещо в живота ми.”

Бившият футболист на Барселона и Милан се зарадва и на възможността да играе редом до футболисти от друго поколение. “Беше забавно да бъда сред толкова много млади играчи - някои от които са израснали, гледайки ме”, сподели той.

Роналдиньо остави решението за ново участие в ръцете на ръководството на Равена. “Казах на президента: ако има нужда от мен, ще бъда тук”, заяви бразилецът.