Най-важното от България на 15.11.2026 г.

Ива Михайлова отрече да ѝ е оказван натиск в България. В публикация в социалните мрежи тя заяви, че тук е получила помощ, грижа и подкрепа и че усилията ѝ са насочени към възстановяването ѝ.

„Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа Михайлова.

Позицията ѝ идва след появилата се информация, че младата жена е била заплашена от ДАНС да загуби достъпа си до рехабилитация и държавна защита, ако първото ѝ интервю не бъде пред журналиста Мартин Карбовски.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, призова Михайлова.

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) категорично отрече твърденията, че нейни служители са оказвали натиск върху Ива Михайлова. Позицията на агенцията идва след публикуваните от журналиста Станислав Цанов записи и последвалите обвинения от страна на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

"Служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", се посочва в официалната позиция.

От ДАНС определят като недопустимо използването на името на институцията в политически и медийни противопоставяния.

"Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо", заявяват от службата.

Президентът Илияна Йотова поднови призива си за мораториум върху бойните действия в Черно море при откриването на 20-ата среща на върха на Франкофонията в столицата на Камбоджа Пномпен, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество“, заяви Йотова. Тя подчерта, че разширяването на войната в Украйна към Черно море засяга цяла Европа, а регионът има ключово значение за световната продоволствена сигурност.

Йотова призова Европа да представи свое предложение в преговорите между Украйна и Русия. Тя изрази надежда Европейският съюз да участва още в следващия кръг от разговорите.

Министерството на енергетиката е предупредило още през юли за проблеми с подготовката на „Топлофикация София“ за отоплителния сезон. Това заяви енергийният министър Ива Петрова. По думите ѝ в части от столицата и в момента няма качествена топлофикационна услуга.

Петрова посочи, че пет екипа отговарят за отстраняването на авариите в цяла София. „За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо“, каза тя.

След проверките министерството е дало предписания на дружеството. „Нашите последващи проверки показват, че тези предписания не са изпълнени“, заяви Петрова. На 11 ноември проверяващите са съставили пореден констативен протокол.