Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Държавата планира въвеждането на дигитална система с изкуствен интелект, която да разпознава рисковото поведение на шофьорите и да предупреждава полицията в реално време. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев пред bTV след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души.

По думите му основният проблем е недостатъчната координация между институциите, които разполагат с информация от камери и системи за наблюдение, но не я използват ефективно.

Новата система ще обединява данни от различни институции и ще анализира поведението на водачите. При установяване на опасно шофиране, например движение с 200 км/ч по магистрала, информацията ще достига директно до полицейските екипи.

"Когато сигнализира, че даденият шофьор представлява рисков профил, веднага излиза на таблета на МВР, които в реално време трябва да реагират", обясни министърът.

Пеев предложи и монтиране на датчици за мъгла и системи за ранно предупреждение по опасните пътни участъци.

Сред планираните промени са ограничения за мощността на автомобилите, управлявани от начинаещи шофьори през първите две години след получаване на книжка. Предвижда се също допълнително практическо обучение за реакции при аквапланинг, мъгла и други опасни ситуации.

"Заложили сме две години рестрикции за мощността на автомобила", заяви Пеев.

Министърът уточни, че планът включва 31 мерки, част от които трябва да бъдат изпълнени до края на 2027 г. Според него обаче подобряването на координацията между институциите трябва да започне незабавно.

"Ние нямаме мандат и време някой да ни чака до края на 2027 година и да не правим нищо", подчерта той.

По разследването на катастрофата на АМ "Тракия" Пеев съобщи, че са иззети три тахографа и са извлечени данни от още осем тежкотоварни автомобила. Министерството на транспорта продължава да оказва съдействие на разследващите.