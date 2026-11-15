Новини
Търси
Подкаст
Общество

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време
БТА

Транспортният министър представи 31 мерки за пътна безопасност, сред които ограничения за младите водачи и системи за предупреждение при мъгла.

Държавата планира въвеждането на дигитална система с изкуствен интелект, която да разпознава рисковото поведение на шофьорите и да предупреждава полицията в реално време. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев пред bTV след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души.

По думите му основният проблем е недостатъчната координация между институциите, които разполагат с информация от камери и системи за наблюдение, но не я използват ефективно.

Новата система ще обединява данни от различни институции и ще анализира поведението на водачите. При установяване на опасно шофиране, например движение с 200 км/ч по магистрала, информацията ще достига директно до полицейските екипи.

"Когато сигнализира, че даденият шофьор представлява рисков профил, веднага излиза на таблета на МВР, които в реално време трябва да реагират", обясни министърът.

Пеев предложи и монтиране на датчици за мъгла и системи за ранно предупреждение по опасните пътни участъци.

Сред планираните промени са ограничения за мощността на автомобилите, управлявани от начинаещи шофьори през първите две години след получаване на книжка. Предвижда се също допълнително практическо обучение за реакции при аквапланинг, мъгла и други опасни ситуации.

"Заложили сме две години рестрикции за мощността на автомобила", заяви Пеев.

Министърът уточни, че планът включва 31 мерки, част от които трябва да бъдат изпълнени до края на 2027 г. Според него обаче подобряването на координацията между институциите трябва да започне незабавно.

"Ние нямаме мандат и време някой да ни чака до края на 2027 година и да не правим нищо", подчерта той.

По разследването на катастрофата на АМ "Тракия" Пеев съобщи, че са иззети три тахографа и са извлечени данни от още осем тежкотоварни автомобила. Министерството на транспорта продължава да оказва съдействие на разследващите.

Още по темата

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Цветан Цветанов: Опозицията не трябва да прави политически пиар от трагедията на "Тракия"

Цветан Цветанов: Опозицията не трябва да прави политически пиар от трагедията на "Тракия"

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

Шофьор, озовал се в епицентъра на катастрофата на "Тракия": Виновни са хората, някои изобщо не мислят

Шофьор, озовал се в епицентъра на катастрофата на "Тракия": Виновни са хората, някои изобщо не мислят

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Водещи

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

  • Преди 10 минути
Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

  • Преди 15 минути
Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

  • Преди 25 минути
Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

  • Преди 50 минути
Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

  • Преди 51 минути
Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

  • Преди 1 час
Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

  • Преди 1 час
Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

  • Преди 1 час
България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

  • Преди 1 час
България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

  • Преди 1 час
Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

  • Преди 2 часа
Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

  • Преди 2 часа
Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

  • Преди 2 часа
Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

  • Преди 2 часа
Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

  • Преди 2 часа