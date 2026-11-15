Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Тежка катастрофа е станала на улица "Никола Габровски" в столичния квартал "Дианабад", където джип се е преобърнал по таван. При инцидента е пострадала жена, която е управлявала автомобила.

По информация на очевидци произшествието е станало около 17:00 часа, на приблизително 30 метра след пешеходна пътека.

Жената е сериозно пострадала и е транспортирана до Окръжна болница. На мястото са пристигнали екипи на Спешна помощ и пожарната.

На разпространени снимки се вижда автомобил, останал по таван върху пътното платно, със сериозни материални щети.

Според свидетели джипът е катастрофирал самостоятелно, без да удари други автомобили. Очевидци твърдят, че се е движел с висока скорост преди преобръщането.