България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

С възпоменателни церемонии, заупокойни молитви и инициативи за пътна безопасност България почете паметта на загиналите при катастрофи. Събитията се проведоха по повод Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, съобщава БТА.

В столичния Южен парк патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва, а сдружение "Ангели на пътя" и Главна дирекция "Национална полиция" поставиха началото на инициативата "Предай нататък – мама, татко и аз".

"Не всичко на пътя зависи от нас, но отговорното поведение на всеки участник в движението може да предотврати много трагедии", заяви патриархът.

На изхода на София към автомагистрала "Тракия" Българската асоциация на пострадалите при катастрофи обяви национална подписка срещу войната по пътищата. До момента тя е събрала близо 200 000 подписа и предстои да бъде внесена в Народното събрание и Министерския съвет.

От организацията настояват средствата от фонд "Пътна безопасност" да се използват целево за превенция и обезопасяване на опасните участъци.

"За последните 20 години по пътищата на България са загинали повече хора, отколкото войници сме загубили през Втората световна война. Това не са просто цифри, това са истински съдби", заяви Владимир Тодоров от асоциацията.

Във Враца граждани запалиха свещи и поставиха цветя до детска раница и плюшено мече в памет на загиналите. Кметът Калин Каменов призова за повече отговорност и напомни, че човешкият живот е по-ценен от спестеното време на пътя.

В Ловеч беше отслужена панихида, а в Смолян жертвите бяха почетени с минута мълчание, цветя и включени сирени на автомобилите на спешните служби.

В Стара Загора се проведоха практически демонстрации със симулатори за челен удар и преобръщане на автомобил, както и обучения по първа помощ и рисковете от шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Осемкратният рали шампион Димитър Илиев подчерта, че тежките произшествия често са резултат от поредица малки грешки, а използването на предпазен колан е една от най-важните мерки за безопасност.

Инициативите се проведоха дни след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия", които отново поставиха въпроса за състоянието на пътищата и отговорността на институциите.