Новини
Търси
Подкаст
Общество

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата
БТА

С молитви, минута мълчание и инициативи в различни градове беше отбелязан Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

С възпоменателни церемонии, заупокойни молитви и инициативи за пътна безопасност България почете паметта на загиналите при катастрофи. Събитията се проведоха по повод Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, съобщава БТА.

В столичния Южен парк патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва, а сдружение "Ангели на пътя" и Главна дирекция "Национална полиция" поставиха началото на инициативата "Предай нататък – мама, татко и аз".

"Не всичко на пътя зависи от нас, но отговорното поведение на всеки участник в движението може да предотврати много трагедии", заяви патриархът.

На изхода на София към автомагистрала "Тракия" Българската асоциация на пострадалите при катастрофи обяви национална подписка срещу войната по пътищата. До момента тя е събрала близо 200 000 подписа и предстои да бъде внесена в Народното събрание и Министерския съвет.

От организацията настояват средствата от фонд "Пътна безопасност" да се използват целево за превенция и обезопасяване на опасните участъци.

"За последните 20 години по пътищата на България са загинали повече хора, отколкото войници сме загубили през Втората световна война. Това не са просто цифри, това са истински съдби", заяви Владимир Тодоров от асоциацията.

Във Враца граждани запалиха свещи и поставиха цветя до детска раница и плюшено мече в памет на загиналите. Кметът Калин Каменов призова за повече отговорност и напомни, че човешкият живот е по-ценен от спестеното време на пътя.

В Ловеч беше отслужена панихида, а в Смолян жертвите бяха почетени с минута мълчание, цветя и включени сирени на автомобилите на спешните служби.

В Стара Загора се проведоха практически демонстрации със симулатори за челен удар и преобръщане на автомобил, както и обучения по първа помощ и рисковете от шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Осемкратният рали шампион Димитър Илиев подчерта, че тежките произшествия често са резултат от поредица малки грешки, а използването на предпазен колан е една от най-важните мерки за безопасност.

Инициативите се проведоха дни след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия", които отново поставиха въпроса за състоянието на пътищата и отговорността на институциите.

Още по темата

В Деня за възпоменание на жертвите на катастрофи: Патриарх Даниил с послание за живота

В Деня за възпоменание на жертвите на катастрофи: Патриарх Даниил с послание за живота

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Урок по пътна безопасност и молитва за жертвите на катастрофи в София

Отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Богдан Милчев: Институтът за пътна безопасност иска президентът да свика КСНС заради жертвите на пътя

Богдан Милчев: Институтът за пътна безопасност иска президентът да свика КСНС заради жертвите на пътя

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Водещи

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, завършили висшето си образование в България

  • Преди 10 минути
Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

  • Преди 15 минути
Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

  • Преди 24 минути
Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

Питас вкара за Кипър, а Кръстович реши мача с два гола и две асистенции

  • Преди 49 минути
Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

  • Преди 51 минути
Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

Джип се преобърна по таван в София, жена е тежко пострадала

  • Преди 1 час
Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

  • Преди 1 час
Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

Георги Пеев: Изкуствен интелект ще следи опасните шофьори и ще сигнализира МВР в реално време

  • Преди 1 час
България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

България почете жертвите на катастрофи: Близо 200 000 подписа срещу войната по пътищата

  • Преди 1 час
България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

  • Преди 1 час
Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

Ген. Румен Миланов за Ива Михайлова: Не знам дали ДАНС е замесена, но приветствам бързата реакция на агенцията

  • Преди 2 часа
Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

Стефан Велков след 0:5 от Исландия: Резултатът беше истински погром и боли

  • Преди 2 часа
Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

  • Преди 2 часа
Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

  • Преди 2 часа
Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

Любомира Минкова за катастрофите на Тракия: Момчето просто лежеше в изключително тежко състояние

  • Преди 2 часа