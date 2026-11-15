България и Виетнам обсъдиха общи проекти в технологиите и отбраната

България и Виетнам обсъдиха как да развият стратегическото си партньорство чрез съвместни инвестиции, научни изследвания и обучение. Президентите Илияна Йотова и То Лам се срещнаха по инициатива на виетнамската страна в рамките на ХХ среща на върха на Международната организация на Франкофонията в Пном Пен.

Двамата откроиха възможностите за разширяване на търговския обмен и за сътрудничество в отбраната, образованието, културата и високите технологии. Йотова представи работата на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), а сред обсъдените теми бяха и съвместни проекти и изследвания в отбраната.

През декември вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще поведе българска бизнес делегация във Виетнам. Целта на визитата е да постави основите на конкретни инвестиционни проекти, научно сътрудничество и обучение на специалисти. Йотова отбеляза и възможностите за взаимодействие между двете страни като членове съответно на Европейския съюз и на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

То Лам припомни, че над 30 000 виетнамски граждани са получили висшето си образование в България. На срещата беше отбелязано, че интересът към българските университети остава силен и днес. Виетнамският президент покани Йотова да посети страната през 2027 г.

България и Виетнам издигнаха отношенията си до равнище на стратегическо партньорство през 2025 г. при посещението на То Лам в България, когато двете страни отбелязаха 75 години от установяването на дипломатически отношения.