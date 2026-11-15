Естония затваря границата си с Русия от 1 декември след обвинения в саботаж

Естония ще затвори всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Русия от 1 декември. Това обяви външният министър на страната Маргус Цахкна, след като естонските власти обвиниха Москва в организирането на опит за палеж на предприятие за производство на дронове, съобщава Ройтерс.

Решението идва след разследване на предполагаем саботаж срещу естонската компания Threod Systems, която произвежда безпилотни летателни апарати. Според властите в Талин зад атаката стои руското военно разузнаване ГРУ.

Осем души са задържани по подозрение за участие в опита за палеж, който според естонските служби е бил организиран по поръчка на Русия.

"Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония водят до последици", написа Цахкна в социалната мрежа X.

Затварянето ще засегне трите действащи гранични пункта – Нарва, Лухамаа и Койдула, през които преминават пътници и товарни превози.

Естонският външен министър не уточни колко дълго ще продължи ограничението и дали ще бъде определена крайна дата.

Москва засега не е коментирала обвиненията за конкретния опит за саботаж, нито решението за затваряне на границата. Русия и преди е отричала твърденията на европейски държави за участие в подобни операции.

Естония е член на Европейския съюз и НАТО и е сред държавите, които активно подкрепят Украйна след началото на руската инвазия.