Проф. Асен Дудов: Ракът вече не е смъртна присъда, но ранното откриване е решаващо

Ракът вече не означава непременно смъртна присъда, но ранното откриване на заболяването остава най-важното условие за успешно лечение. Това заяви председателят на Българското онкологично научно дружество проф. д-р Асен Дудов пред bTV.

По думите му съвременните лекарства и персонализираните терапии позволяват на много пациенти да живеят години дори при напреднало заболяване.

"Да имам възможността да лекувам болни, открити по-рано, с възможността да ги излекувам, а не просто да ги лекувам", сподели специалистът.

Дудов подчерта, че изкуственият интелект вече помага на онколозите да анализират медицински данни и да избират най-подходящото лечение според характеристиките на тумора.

Въпреки напредъка на медицината той предупреди, че България има сериозни пропуски в организирания скрининг и ранната диагностика.

"Имаме най-съвременните оръжия за последната битка, но като че ли нямаме организацията да излезем от войната", коментира професорът.

По отношение на рака на простатата Дудов препоръча мъжете да обсъдят с лекар изследването PSA около 45-годишна възраст, а при фамилна обремененост - още около 40 години.

Той уточни, че повишеният PSA не означава непременно онкологично заболяване и резултатите трябва да бъдат оценявани от специалист.