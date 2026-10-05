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Проф. Асен Дудов: Въпреки късното откриване на рак на гърдата в България 7 от 10 пациентки излизат здрави

Проф. Асен Дудов: Въпреки късното откриване на рак на гърдата в България 7 от 10 пациентки излизат здрави
Стопкадър

Превантивното отстраняване на млечните жлези не е решение, посочи проф. Дудов

 

В България всеки ден около 10 жени чуват диагнозата рак на гърдата. Това заяви пред БТВ проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество за профилактиката и лечението на рака на гърдата. 

Той посочи, че в първи и втори стадий жените могат напълно да се излекуват. Често при тях не се налага химиотерапия. 

Превантивното отстраняване на млечните жлези не е решение, каза лекарят, имайки предвид предприетото от актрисата Анджелина Джоли.

"Профилактиката е самостоятелен акт, който ние решаваме да направим или сме подканени от нашите лични лекари. Скринингът е национална политика. Това е цялостна политика, която съществува в целия свят. Става въпрос за определена група хора, които трябва да се прегледат по определени критерии", каза  проф. Дудов.

Най-застрашени от това заболяване са пациентите с определени фактори, като възраст, наднорменото тегло, ниският двигателен режим и др. В България 7 от 10 пациенти излизат здрави, въпреки късното откриване на заболяването, посочи проф. Дудов.

"Мамографията е златният стандарт при скрининга на рака на гърдата", каза още той.

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