Проф. Асен Дудов: Въпреки късното откриване на рак на гърдата в България 7 от 10 пациентки излизат здрави
Превантивното отстраняване на млечните жлези не е решение, посочи проф. Дудов
В България всеки ден около 10 жени чуват диагнозата рак на гърдата. Това заяви пред БТВ проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество за профилактиката и лечението на рака на гърдата.
Той посочи, че в първи и втори стадий жените могат напълно да се излекуват. Често при тях не се налага химиотерапия.
Превантивното отстраняване на млечните жлези не е решение, каза лекарят, имайки предвид предприетото от актрисата Анджелина Джоли.
"Профилактиката е самостоятелен акт, който ние решаваме да направим или сме подканени от нашите лични лекари. Скринингът е национална политика. Това е цялостна политика, която съществува в целия свят. Става въпрос за определена група хора, които трябва да се прегледат по определени критерии", каза проф. Дудов.
Най-застрашени от това заболяване са пациентите с определени фактори, като възраст, наднорменото тегло, ниският двигателен режим и др. В България 7 от 10 пациенти излизат здрави, въпреки късното откриване на заболяването, посочи проф. Дудов.
"Мамографията е златният стандарт при скрининга на рака на гърдата", каза още той.