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Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско

Малена Замфирова поднови подготовката на сняг, но може да пропусне Банско
БТА

Сноубордистката засега тренира само със ски и се надява да се завърне за Световното първенство за юноши през февруари

Малена Замфирова започна подготовка на сняг, докато продължава да се възстановява от травмите, получени при тежък инцидент в началото на март. Българската сноубордистка все още не се чувства достатъчно уверена на борда и засега кара само ски.

“Да си призная честно, очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски”, каза Замфирова пред Българската федерация по ски.

Условията по време на първия лагер за сезона също са забавили подготовката ѝ. “За съжаление, нямаме никакъв късмет с времето тази година. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес”, обясни тя.

Замфирова очаква да пропусне първите стартове от Световната купа, включително надпреварата в Банско в средата на януари. Надеждата ѝ е да бъде готова за Световното първенство за юноши в Република Корея. “Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на Световното първенство за юноши в Република Корея”, добави сноубордистката.

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