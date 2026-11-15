Най-важното от спорта на 15.11.2026г.

Алберт Попов с първи точки за сезона в Световната купа по ски

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Световната купа по ски. Най-добрият ни алпиец завърши на 10-о място във финландския курорт Леви, където се проведе първия слалом. Попов показа отлична форма на една от по-неудобните писти за неговия стил на каране и загатна, че отново ще бъде сред елита на белия спорт.

29-годишният софиянец направи стабилен първи манш, след който завърши на 18-о място с изоставане от 3.55 секунди от върха. Във втория манш Попов рискува повече и направи страхотно каране в стръмната част на пистата, а времето му в този сектор беше най-доброто от всички скиори. Общото му време от 1:49.55 минути му осигури изкачване с осем места в класирането до Топ 10. Това означава 26 точки за генералното класиране.

Рибарски преди Естония: Най-важното е да забравим резултата срещу Исландия

Атанас Рибарски призова футболистите на България да оставят зад гърба си загубата с 0:5 от Исландия преди последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Националите гостуват на Естония в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа на стадион “А. Ле Кок Арена” в Талин.

“Най-важното е те да забравят този резултат от мача с Исландия. Преживяхме го тежко, момчетата също, защото видях доста разстроени хора”, каза временният селекционер. Той подчерта, че отговорността за реакцията след поражението е обща. “Въпросът не е само към тях, а и към нас - нужна е взаимопомощ. Ние ги подкрепяме напълно.”

Рибарски очаква Естония да затрудни българския отбор с организирана защита и да търси възможности за гол при статични положения. “Очакваме един опонент, който се защитава много добре и в последните седем мача е допуснал един-единствен гол”, посочи той. Според него естонците умеят да струпват играчи в наказателното поле и да създават опасности в такива ситуации.

Диего Мартинес е спряган за фаворит за селекционер на България

Испанецът Диего Мартинес е сред кандидатите за нов селекционер на българския национален отбор. Според информацията 45-годишният специалист е предпочитаният вариант на президента на БФС Георги Иванов, който води разговори и с други треньори. За последно Мартинес е водил Лас Палмас.

Роденият във Виго треньор прекарва седем години в Севиля. Между 2010 и 2017 г. той работи в школата, ръководи третия и втория отбор и е част от щаба на Унай Емери в първия състав.

Като старши треньор Мартинес е водил Осасуна, Гранада, Еспаньол и Лас Палмас, както и сборния отбор на Галисия. За сезон 2018/19 е избран за най-добър треньор в испанската Сегунда дивисион.

Везенков вкара 19 точки, но Арис нанесе първа загуба на Олимпиакос в Гърция

Олимпиакос допусна първото си поражение за сезона в гръцкото баскетболно първенство. Отборът на Йоргос Барцокас загуби гостуването си на Арис със 78:100, а Александър Везенков завърши с 19 точки и 7 борби.

Домакините водеха само с четири точки на почивката при 47:43, но взеха решителен аванс в третата четвърт. Арис влезе в последните десет минути с преднина от 17 точки и я увеличи до 22 в края на мача.

Еван Фурние беше най-резултатен за Олимпиакос с 29 точки, а Коди Милър-Макинтайър добави 7 точки и 6 асистенции.

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

България има първите си световни шампиони по скокове на батут във възрастовата група 11-12 години в новата дисциплина смесени синхрони. Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на първенството на планетата в Нанкин, Китай. На финала българският тандем получи 45.60 точки. На второ място се класираха представителите на Япония Юдзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елисавета Зверева с 44.49 точки.

Първите български световни шампиони в тази възрастова група бяха поздравени и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи.

„Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!“, написа министър Керязов.