Най-важното от света на 15.11.26-та г.

Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви, че след проведените тази седмица преговори в Обединените арабски емирства Вашингтон ще насочи усилията си към улесняване на прекия диалог между Европа и Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, и специалният пратеник Стив Уиткоф са основните представители на Вашингтон в преговорите с Киев и Москва. Двамата участваха в тристранните разговори с украинска и руска делегация в Абу Даби на 10 и 11 ноември.

Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец е обсъдил с руската си колега Яна Лантратова механизма за бъдеща размяна на военнопленници между Киев и Москва. Лантратова е потвърдила, че размяната ще включва поне 1000 души. По думите на Лубинец обаче усилията трябва да продължат, за да бъде увеличен максимално броят на освободените военнопленници.

Русия е нанесла през нощта удари по обекти на енергийната и железопътната инфраструктура в осем украински области, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски заяви, че част от атаките са станали възможни заради нови ограничения върху използването от Украйна на услугата "Старлинк" на "Спейс Екс" (SpaceX). "Руснаците атакуваха подстанции с "шахеди" (иранските дронове "Шахед" - б.ред.)", написа той в социалната мрежа Екс.

Висш командир на военното крило на "Хамас", участвал в планирането и проследяването на нападението срещу Израел от 7 октомври 2023 г., е бил убит при израелски въздушен удар.

Става дума за 53-годишния Самир Абу Юнис, който е командвал подразделението на групировката в южния град Рафах, близо до границата с Египет. Бригадите "Изедин ал Касам" потвърдиха, че той е загинал вчера.

Израелската армия също съобщи, че е нанесла удар по висш командир на "Хамас", но не посочи името му.

Йеменските сили, подкрепящи международно признатото правителство, обявиха, че се изтеглят от район в непосредствена близост до стратегическия проток Баб ел Мандеб. Така контролът върху позициите остава под натиска на подкрепяните от Иран бунтовници хути.

Оттеглянето може да даде на хутите по-голямо влияние върху един от най-важните морски маршрути за международната търговия. Това създава допълнителен инструмент за натиск върху световното корабоплаване в момент, когато Иран продължава да блокира трафика през Ормузкия проток, източно от Арабския полуостров.