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Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол

Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол
БТА

Млад мъж нападнал медик, след като потърсил помощ заради болки в крака

Лекар от Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол е бил нападнат от пациент, потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Инцидентът е станал на 14 ноември около 10:00 часа, съобщиха от лечебното заведение, цитирани от БНТ.

Пострадалият е д-р Никола Ангелов, специализант в болницата. Вследствие на нападението той е получил травма на главата и е настанен за болнично лечение.

На мястото е пристигнал полицейски екип, а нападателят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследващите разпитват свидетели и преглеждат записи от камерите за видеонаблюдение, за да установят обстоятелствата около нападението.

Ръководството на болницата категорично осъди насилието срещу медицинския служител и заяви, че ще окаже пълно съдействие на разследващите органи.

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