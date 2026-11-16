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Внимание шофьори: Ремонт променя движението по АМ "Тракия"

Внимание шофьори: Ремонт променя движението по АМ "Тракия"
БТА

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта

Частични ремонти на асфалтовата настилка ще ограничат движението по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас днес, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 7:30 до 17:00 часа временно ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента в участъка между 139-ия и 141-ия километър.

Трафикът ще се осъществява само в изпреварващата лента.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта.

 

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