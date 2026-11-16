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Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници

Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници
Снимка: БТА

Според Юлиян Петров във всеки областен град има поне по едно такова училище

Случаят с празните класни стаи в училището в село Бояново, което получава над 700 000 евро държавно финансиране годишно за 130 ученици по документи при едва десетима реално присъстващи, е пример за споделена безотговорност на родители, учители и чиновници. Това заяви учителката по български език Цеца Петрова в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ липсата на контрол превръща проблема в хроничен, а виновни накрая не се откриват.

"Българското училище винаги е страдало от анонимност – има престъпление, няма виновен", коментира Петрова. Тя предупреди, че без реален мониторинг образователната система остава на "автопилот", докато на хартия всичко изглежда изрядно.

"Страшно е, ако се търсят изгоди от тази ситуация от тези, които правят тази политика. Когато слушаме отчети на висши чиновници, отбелязваме успехи, че няма проблеми", посочи преподавателката.

Въпреки фрапиращото разминаване между записаните и присъстващите деца, Петрова отбеляза, че отпуснатите на училището средства не са "изгорели", тъй като базата е в отлично състояние. В същото време обаче тя призна, че самите преподаватели са с вързани ръце по отношение на посещаемостта: "Какво променя, че ние пишем отсъствия?", попита риторично тя.

Позицията ѝ беше подкрепена и от Юлиян Петров от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, според когото в подобни казуси вината е на всички замесени страни. По негови данни около 11% от децата, които се водят записани на училище в страната, на практика не са обхванати от системата.

Според синдикалиста във всеки областен град има поне по едно такова училище, но основният проблем е, че учителят няма механизми, с които сам да доведе ученика в класната стая.

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