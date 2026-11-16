Тежка катастрофа край Казанлък - има загинал човек

Един човек е загинал при тежка катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък днес преди обяд.

Сигналът е подаден малко преди 13:00 ч. Катастрофата е станала край бензиностанцията до мъглижкото село Тулово.

По първоначални данни микробус и камион са се ударили челно.

Ударът е бил толкова силен, че камионът се е запалил веднага и кабината му е изгоряла напълно. Части от микробуса са разпръснати на повече от 100 метра по пътя.

На място са пристигнали полиция, пожарна и Спешна помощ. Движението в участъка е затруднено и се регулира от полицаи.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че колите се пренасочват по обходен маршрут през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел Ягода и обратно.