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Тежка катастрофа край Казанлък - има загинал човек

Тежка катастрофа край Казанлък - има загинал човек
БТА/Архив

По първоначални данни микробус и камион са се ударили челно

Един човек е загинал при тежка катастрофа на главния път между Стара Загора и Казанлък днес преди обяд. 

Сигналът е подаден малко преди 13:00 ч. Катастрофата е станала край бензиностанцията до мъглижкото село Тулово.

По първоначални данни микробус и камион са се ударили челно.

Ударът е бил толкова силен, че камионът се е запалил веднага и кабината му е изгоряла напълно. Части от микробуса са разпръснати на повече от 100 метра по пътя.

На място са пристигнали полиция, пожарна и Спешна помощ. Движението в участъка е затруднено и се регулира от полицаи.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че колите се пренасочват по обходен маршрут през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел Ягода и обратно.

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