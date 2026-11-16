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Приемните родители имат нужда от подкрепа, а не само от признание

Приемните родители имат нужда от подкрепа, а не само от признание
БТА

Жанета Николова призова институциите и обществото да проявяват повече разбиране към приемните семейства

Приемните родители се нуждаят не просто от признание и благодарност, а преди всичко от разбиране и подкрепа както от институциите, така и от обществото. Това заяви изпълняващата длъжността директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич Жанета Николова по време на дискусия, посветена на приемната грижа, проведена в Националния пресклуб на БТА в града. Срещата е част от съвместната инициатива на БТА и Агенцията за социално подпомагане „Приеми ме“.

Николова сподели, че темата за приемната грижа е близка до нея както в личен, така и в професионален план. Преди години тя започнала да работи с първите приемни семейства в качеството си на социален работник.

По думите ѝ през годините тази форма на грижа е претърпяла редица промени, свързани с нейното администриране и финансиране. Очакванията са приемната грижа да бъде определена като държавно делегирана дейност, което би позволило развитието ѝ и като професия.

Николова описа приемната грижа като общност, в която хората си помагат взаимно, и акцентира върху важната роля на мрежата за подкрепа около приемните семейства. В нея се включват не само социалните работници, но и специалисти от образованието, здравеопазването и социалните услуги, които имат най-пряк досег със семействата.

„Всички приемни родители имат нужда от много разбиране. Не само признание. Винаги признание и благодарност, но най-вече от разбиране“, посочи Николова. Тя апелира институциите и обществото да бъдат по-активни в подкрепата си, за да получават приемните родители повече съпричастност и необходимото съдействие.

По данни на Николова най-голям брой приемни семейства в област Добрич има в областния град и в община Добричка. Тя призова местните власти в общините, където такива семейства са малко или изобщо липсват, да насочат повече внимание към тази форма на грижа и да работят за нейната популяризация. Според нея във всяка общност има деца в риск, които може да се нуждаят от настаняване в приемно семейство.

Важна цел е децата да останат близо до познатата им среда и да не се налага да бъдат настанявани далеч от своите близки. Николова посочи, че през годините в област Добрич децата, нуждаещи се от приемна грижа, са оставали в рамките на региона, като само в отделни случаи се е стигало до настаняване извън него.

Тя акцентира и върху временния характер на приемната грижа, чиято основна задача е да осигури подкрепа на детето до момента, в който то може да се върне в биологичното си семейство. Когато това не е възможно, другият вариант е осиновяване.

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